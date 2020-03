Coronavirus, l’emozionante applauso dei principini ai medici inglesi

Un emozionante applauso e un sorriso dolce e innocente. I principini George, Charlotte e Louis battono le mani per ringraziare il lavoro dei sanitari in prima linea contro il coronavirus. “A tutti i dottori, le infermiere, gli assistenti, i medici di base, i farmacisti, i volontari e a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale che sta lavorando instancabilmente per aiutare chi è affetto da Covid-19” scrivono i duchi di Cambridge a corredo del video dei bambini.

In un momento particolarmente delicato per la famiglia reale con le voci (smentite) della morte del principe Filippo, la quarantena di Carlo positivo al coronavirus, l’isolamento nel castello di Windsor della Regina Elisabetta, la lontananza di Harry in Canada, il principe William trova il modo più efficace per lanciare un messaggio agli inglesi. L’immagine dei suoi bambini dolci e rassicuranti che in fila come soldatini applaudono e guardano l’obiettivo. Il piccolo Louis, 2 anni il prossimo 23 aprile, si distrae solo un secondo per guardare il fratello maggiore, 6 anni, e la sorella e seguirli nel ringraziamento. Poi Charlotte, 5 anni a maggio, ride e stempera l’emozione.

Anche la Gran Bretagna è precipitata nel baratro del coronavirus e il messaggio dei duchi all’operato dei sanitari si aggiunge a quello di tanti inglesi. Kate e William intanto hanno lasciato Kensington Palace per rifugiarsi nella residenza di campagna ad Anmer Hall.

