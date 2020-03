Re e regine, il coronavirus cambia anche le tradizioni a corte

La paura contagia anche le famiglie reali. Prima la Regina Elisabetta che decide di cautelarsi evitando di stringere la mano, poi il principe Carlo che fa il saluto a mani giunte per evitare contatti. In Spagna Letizia e Felipe cancellano tutti gli impegni; in Svezia è stata chiusa la scuola dell’erede al trono, Estelle, e a corte si cancellano tutte le cene di gala. Finalmente anche le case reali si reinventano e rinunciano a tradizioni consolidate per far fronte all’emergenza.