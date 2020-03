Non c'è pace per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi . Dopo lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea, padre della principessa, ora c'è anche lo spettro del coronavirus a funestare le nozze della coppia, previste per il 29 maggio. Nonostante la data sia ancora lontana, c'è il rischio concreto che la famiglia dello sposo (residente in Italia) sia impossibilitata a partecipare e causa delle misure attuate per arginare la pandemia.

Il coronavirus mette a rischio il matrimonio di Beatrice di York IPA 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Beatrice di York, il testimone di nozze sarà il figlio di lui… che ha 3 anni!

Un insider ha rivelato al Daily Mail i timori della coppia: anche se si spera che l'Italia non resti blindata così tanto a lungo, è ovvio che la lista degli invitati venga messa in forse. Edoardo ha origini italiane e molti dei suoi parenti vivono in Lombardia, perciò per loro potrebbe essere impossibile raggiungere Buckingham Palace per partecipare alla festa. Ma non solo: per ora in Gran Bretagna la situazione sembra essere sotto controllo, ma nessuno può prevedere cosa succederà da qui alle prossime settimane. Se anche nel Regno Unito l'epidemia dovesse diffondersi, l'intero evento potrebbe essere messo in forse o, per lo meno, registrare alcune defezioni: prima fra tutte quella del principe Filippo, 96enne nonno della sposa.

Potrebbe interessarti: