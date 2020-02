La Regina conferma il royal wedding, ma Meghan “rovina” il sì di Beatrice di York 

Leggi anche>Nozze in vista tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

Come la Markle, la nipote della Regina ha scelto il mese di maggio per le sue nozze. Harry e Meghan si sposarono il 19 maggio di due anni fa. Ma il royal wedding della figlia di Sarah Ferguson sarà “rovinato” dalla presenza o assenza ingombrante dei duchi di Sussex. Saranno sicuramente invitati in quanto cugini, ma se non si presenteranno a Londra non si parlerà d'altro. Un ennesimo strappo che non andrebbe giù alla famiglia Windsor e tanto meno agli inglesi.

Se dovessero partecipare al matrimonio si parlerà comunque di loro. Facile un confronto tra le due spose di maggio a due anni di distanza. Facile il raffronto tra le cognate invitate, Kate e Meghan, alla cerimonia. Insomma, comunque vada, la Markle potrebbe togliere l'attenzione alla sposa che già ha dovuto ritardare il sì per la Megxit.

