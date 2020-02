Non c'è passo degli Windsor che non venga analizzato in maniera puntuale. Sui tabloid, ovviamente. E così basta che una guardia del corpo addetto alla sicurezza di Meghan e Harry si lamenti per essere stato mandato a fare la spesa, che si scatena la polemica. E che dire della cugina Beatrice di York, costretta a tenere il massimo riserbo sulle nozze, dopo gli scandali del principe Andrea? Per fortuna la Regina manda messaggi benevoli ai nipoti. Ai duchi di Sussex invia un beneplacito attraverso i dettagli del suo abito e alla nipote Bea concede l'uso di Buckingham Palace per la festa di nozze.

LE LAMENTELE DELLA SECURITY

Bodyguard che vanno a fare la spesa o che ritirano le ordinazioni in caffetteria? La nuova polemica che investe i duchi di Sussex vede coinvolti gli addetti alle sicurezza che – secondo quanto riporta il Sun – vengono utilizzati per compiti che esulano dalle consuete mansioni di protezione. Sono esercitati per un compito di difesa, non per fare i domestici, avrebbe lamentato una fonte al tabloid inglese, adducendo anche una motivazione seria: se dovesse succedere qualcosa mentre loro sono a fare la spesa, chi penserebbe alla sicurezza di Harry e Meghan?



HARRY E MEGHAN “SCONTATI”

La fuga in Canada ha portato con sé anche una svalutazione in Inghilterra. E così i famosi souvenir reali – le tazze, le scatole, i gadget con il volto di Harry e Meghan, per intenderci – sono in saldo. Qualche negoziante non li tiene nemmeno più. E su tutti campeggiano William e Kate e l'immancabile Regina.

BEATRICE DI YORK, FESTA DI NOZZE A BUCKINGHAM PALACE

La notizia del rinvio delle nozze di Beatrice di York, cugina di Harry e William, si rincorre. Colpa degli scandali del principe Andrea. Fatto sta che l'evento previsto per inizio estate pare sarà posticipato ad altra data. Per evitare ulteriori delusioni alla nipote, la Regina Elisabetta ha deciso di offrirle Buckingham Palace per la festa.



LA REGINA ELISABETTA E UN ABITO CHE “PARLA”

Se a Bea offre il palazzo, a Harry e Meghan concede la sua approvazione. La vita lontana da corte dei duchi di Sussex ha ricevuto il consenso della Regina Elisabetta. Ne sono convinti gli inglesi che l'hanno vista nella sua ultima apparizione pubblica (per andare a Messa) vestita di azzurro (il blu è il colore dell'unione) e con una spilla (canadese) in bella vista.

