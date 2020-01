Dietro la Megxit lo zampino della mamma di Meghan Markle IPA 1 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci Doria Ragland non ama uscire allo scoperto, ma non fa mai mancare il suo sotegno a sua figlia e al principe Harry

Di certo è stata Doria a insegnare a Meghan il valore dell'indipendenza e a formare il suo carattere forte e deciso. Ha cresciuto sua figlia da sola, ricordandole sempre: "Non fare niente per niente". Non dover dipendere da altri dal punto di vista economico è stato uno dei capisaldi dell'educazione che ha dato alla Markle: per questo, secondo un insider del Daily Mail, avrebbe accolto con gioia la decisione dei Duchi di abbandonare Buckingham Palace e dato loro il suo pieno appoggio e sostegno.

Dotata di un carattere forte e deciso, ha saputo entrare nel cuore di Harry che non ha mai nascosto di soffrire per l'assenza di una figura materna: "Si rivolge a lei per un consiglio. È come la regina: non si lamenta mai e non spiega mai", ha raccontato la fonte. D'altra parte l'ex insegnante di yoga gode di cieca fiducia da parte di Meghan: "Si è sempre fidata di lei completamente. Doria è molto calorosa. È una cuoca geniale ed è molto materna, in più non è una persona che cerca attenzione. È rilassata, non commette errori ed è fortissima. Chi la sottovaluta, lo fa a suo rischio e pericolo".

Sempre un po' in disparte e lontana dai riflettori, la Ragland appare solo quando c'è bisogno di lei. L'abbiamo vista al Royal Wedding, al battesimo di Archie e in poche altre occasioni. Anche quando i Sussex sono sbarcati in Canada, lei non li ha raggiunti subito per far capire, almeno pubblicamente, di non volersi immischiare. In realtà, però, non ha mai fatto mancare loro il suo appoggio, mantenendo uno stretto contatto telefonico. Un comportamento discreto il suo, ben diverso da quello del suo ex marito Thomas Markle, pronto a far parlare di sé e a raccontare ai tabloid dettagli intimi e scabrosi sul suo rapporto con la figlia.

