Bye bye Meghan Markle, è Sophie la sua sostituta 

Ad affiancare Kate e William negli impegni di corte non ci saranno più Harry e Meghan, ma sono già stati trovati i sostituti dei duchi di Sussex. La Regina Elisabetta in particolare pare avere un debole per la moglie del figlio minore Edoardo. Sophie di Wessex, 55 anni, è in pole position per prendere il posto della Markle: la contessa da diverse stagioni accompagna la sovrana in auto nel tragitto da Sandringham alle chiesa durante le vacanze di Natale.