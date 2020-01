Non solo Harry e Meghan, guarda tutti i ribelli di casa Windsor

La vita di corte non è per tutti i principi e le principesse. Ne sanno qualcosa Harry e Meghan, considerati i duchi più ribelli. Ma oltre a loro in casa Windsor hanno rifiutato l'etichetta anche Lady Amelia e Zara Philips, nipoti della Regina Elisabetta: la prima è una affermata modella e influencer, l'altra ha fatto discutere parecchio per i suoi look trasgressivi. Harry è sempre stato considerato il fratello scapestrato tra notti brave e cambi repentini di fidanzate. E che dire delle linguacce di Charlotte, figlia di William e Kate? Anche lei ritenuta la più vivace tra i tre figli dei duchi di Cambridge.

Memorabili sono le linguacce di Charlotte, quarta al trono britannico, in più di un'occasione pubblica. Al matrimonio dello zio si è conquistata foto e flash con i suoi sguardi, i suoi capricci e le smorfie buffe indirizzate alla stampa. A scuola le hanno dato il nomignolo di “princess warrior” (principessa guerriera) proprio per il suo piglio deciso e la sua personalità (caparbia e determinata come nonna Lady Diana o libertina come la principessa Margaret?).

Prima di lei ci aveva pensato l'irriverente zio Harry, sesto in linea di successione, a fare linguacce dal balcone reale. Prima delle nozze il duca di Sussex era considerato un vero scapestrato. Sui tabloid inglesi si leggeva delle sue notti brave, delle donne, delle pose provocatorie. Poi ha deciso di sposare Meghan, un'attrice americana e per giunta con un matrimonio fallito alle spalle. Ma la famiglia Windsor e gli inglesi gli hanno sempre perdonato tutte le marachelle, perché in fondo il suo lato ribelle e spontaneo è sempre piaciuto. E anche la decisione di rinunciare ai titoli reali alla fine sarà accettata da tutti.

A guadagnarsi da vivere da sola, senza la Corona, ci ha pensato anche Lady Amelia (suo nonno è cugino della Regina). Figlia dei conti di St Andrews, 39esima nella linea di successione al trono, ha preferito far scorrere il suo sangue blu sui social. Amelia è una royal senza portafoglio e fa la modella e influencer.

Zara Philips, prima nipote della Regina Elisabetta, 18esima in linea di successione, non ha un titolo nobiliare e ha sempre preferito i cavalli alla vita di corte. E' una campionessa d'equitazione e si muove liberamente per il mondo facendo anche l'ambassador per brand di lusso, ma in passato ha fatto molto discutere per i suoi abiti audaci e il suo look trasgressivo.

