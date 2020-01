Per Harry e Meghan c'è il rischio di una battaglia legale sul marchio Sussex Royal

Per proteggere il loro potenziale marchio "Sussex Royal", Meghan e Harry potrebbero essere costretti ad un braccio di ferro legale. Alle autorità europee è infatti stata inoltrata una richiesta per poter fare uso del brand per una vasta gamma di beni (tra cui anche birre e gioielli). E i richiedenti non sono i duchi di Sussex ma, a quanto pare, un soggetto con base in Italia, residenza in Germania e Inglese indicato come seconda lingua.