Dopo la crisi per la rinuncia ai titoli reali di casa Windsor, Meghan Markle parte per il Canada e lascia Harry a discutere e a trovare un accordo con la Regina Elisabetta. In Nord America i duchi di Sussex hanno lasciato il figlio Archie, 8 mesi, con la tata. I due hanno trascorso sette settimane (Natale compreso) a Vancouver. Elisabetta vuole la soluzione della crisi entro pochi giorni con un accordo che soddisfi tutti.

Meghan torna in Canada e lascia Harry a discutere con la Regina IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>La regina Elisabetta fa gli auguri ma... "dimentica" Harry e Meghan

I primi segnali chiari di rottura con la famiglia reale sono arrivati in primavera, quando Harry e Meghan hanno deciso di creare un proprio profilo social e di staccarsi in maniera netta da William e Kate. Poi il rincorrersi di voci di crisi con il fratello, di antipatie e sfide tra cognate fino alla decisione di trascorrere il Natale lontano dalla Regina. Le premesse per la così detta Megxit c'erano tutte, ma gli inglesi non si aspettavano una mossa così dal secondogenito di Diana. E nemmeno se l'aspettava la nonna, ora “irritata” per l'accaduto. Pare che la Regina Elisabetta non abbia gradito nemmeno che la coppia abbia ignorato le sue istruzioni rendendo pubbliche le loro dichiarazioni. I prossimi giorni saranno cruciali per una decisione definitiva sul futuro dei Duchi di Sussex.

Leggi anche>La cartolina di Natale di Harry e Meghan: Archie domina tutti

Ti potrebbe interessare: