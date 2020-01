Fonti Buckingham Palace: "Il futuro di Harry e Meghan sarà deciso a giorni"

Il futuro di Harry e Meghan sarà deciso "nei prossimi giorni" in colloqui ad hoc. Lo riporta la stampa inglese, citando fonti di Buckingham Palace , dopo l'annuncio dato unilateralmente dalla coppia di aver rinunciato allo status di "membri senior" di casa Windsor. Per affrontare la questione, la Regina ha incontrato l'erede al trono Carlo e il principe William e ha disposto che il tema sia discusso in colloqui diretti con i duchi di Sussex e i loro team.

Buckingham Palace ha sottolineato che una soluzione per Harry e Meghan per rinunciare ai loro ruoli dovrebbe "richiedere giorni, non settimane". Elisabetta II spinge affinché il team reale lavori per accelerare il tutto.

E' inoltre emerso che il duca e la duchessa del Sussex avrebbero ignorato le istruzioni della Regina di non rendere pubbliche le loro dichiarazioni. Una decisione che ha "ferito" e irritato la sovrana e gettato nel caos Buckingham Palace, che ha frenato e parlato di discussioni "allo stato iniziale".

Si prevede che la famiglia reale parlerà con più governi sulla questione, suggerendo che potrebbero essere coinvolti funzionari statunitensi e canadesi. Intanto la coppia afferma di pianificare l'indipendenza finanziaria dalla Corona poiché "valutano la capacità di guadagnare un reddito professionale", che attualmente non sono autorizzati a fare.