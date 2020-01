Harry e Meghan rinunciano allo status di reali "senior": che cosa vuol dire

La notizia ha fatto il giro del mondo e ha preso in contropiede la Regina Elisabetta: il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di rinunciare al loro "ruolo senior" di membri della famiglia reale britannica per diventare "economicamente indipendenti" nelle loro attività pubbliche e di beneficenza. Che cosa vuol dire questo status? Indica coloro che sono più vicini alla famiglia reale e, a seconda del ruolo, corrispondono diversi doveri.

Il termine, in realtà, non indica una cerchia precisa di persone: per questo c'è una discrezionalità che varia di caso in caso. Rientrano in questo status sicuramente Carlo, il principe di Galles ed erede al trono, e la moglie Camilla, il principe William e la consorte Kate Middleton. Sono esclusi il principe Andrea, Duca di York, coinvolto nel caso Epstein, e le sue figlie Beatrice e Eugenie.

Non mancano interrogativi, critiche e dubbi sulle reali conseguenze della svolta. In particolare sull'appannaggio annuo da oltre 2 milioni di sterline, denaro

dei contribuenti che Harry e Meghan Markle ricevono ora dalla regina attraverso il principe di Galles e a cui, in effetti, non paiono voler rinunciare subito, in attesa di rendersi indipendenti.

Nella linea di successione al trono, inoltre, Harry è sesto, ma dopo la decisione delle ultime ore è probabile che anche questa "lista" vada rivista.