La regina Elisabetta fa gli auguri ma... "dimentica" Harry e Meghan

Potrebbe essere un messaggio chiaro. Dopo lo sgarbo per l'assenza al pranzo prenatalizio e ai festeggiamenti in famiglia, la Regina replica a Harry e Meghan escludendoli... dalla scrivania. Elisabetta (il principe consorte Filippo, 98 anni, è appena uscito dall'ospedale) espone in bella vista le immagini della famiglia del principe William, Carlo e Camilla, e il padre Giorgio VI. Nessuna traccia di Harry e Meghan, che dall'America inviano la loro cartolina di Natale con Archie in primo piano.