Dopo il video "stizzito" per Kate e William arriva la serenità della foto di Natale con i principini

Processione di auto reali verso Buckingham Palace per il pranzo di Natale ufficiale che dà il via alle Feste. Tutti presenti, o quasi, anche i membri minori della royal family. Ma qualcosa non quadra e sui tabloid inglesi scoppia la polemica. Il principino George, con il broncio e già piuttosto annoiato, arriva seduto accanto al padre, il principe William, che ha guidato personalmente l’automobile, sul sedile davanti. Un comportamento, che in molti, hanno giudicato, non rispettoso delle regole e soprattuttop molto pericoloso per l'inclumità del bambino, che avrebbe dovuto viaggiare seduto nei seili posteriori. Su un'altra auto arriva Kate al volante con a bordo, seduti sul sedile posteriore, la piccola Charlotte, che ha sorriso ai fotografi, come suo solito, la loro tata e il piccolo Louis, stretto da una cintura di sicurezza... I reali infrangono le regole stradali?