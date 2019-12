Kate e le confidenze sui figli: dalle ricette di Louis al pony di Charlotte

Kate e William in versione chef per un giorno Instagram 1 di 6 Instagram 2 di 6 Instagram 3 di 6 Instagram 4 di 6 Instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Charlotte presa di mira in tv, Kate Middleton furiosa

Durante “A Berry Royal Christmas”, la duchessa di Cambridge ha rivelato alla scrittrice di libri di ricette, Mary Berry, che una delle prime parole pronunciate dal piccolo Louis è stata proprio “Mary”: “Nella nostra cucina ci sono tutti i tuoi libri proprio alla sua altezza. Il tuo volto è su tutte le copertine. Probabilmente, se ti incontrasse saprebbe riconoscerti” ha spiegato la Middleton. E se il piccolino ama le ricette, la sorella preferisce i cavalli, una passione che la accomuna alla regina Elisabetta. Anzi, secondo indiscrezioni, Charlotte avrebbe chiesto proprio come regalo di Natale un pony. In molti trovano tante somiglianze con Elisabetta e come la Regina c'è da scommettere che catturerà la scena. George è il più grande e il più composto dei figli del principe William. Per lui il futuro riserva un impegno reale maggiore. Frequenta il terzo anno della Thomas Battersca di Londra, ma ora è in vacanza. La scuola riprenderà il 7 gennaio.

Potrebbe interessarti: