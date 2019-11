Charlotte presa di mira in tv, Kate Middleton furiosa

In pubblico la vediamo sempre composta e pacata, ma anche a Kate Middleton capita di perdere le staffe... soprattutto quando si tratta dei suoi figli. La battuta di Greg James, dj della BBC Radio 1, sulla principessa Charlotte non le sono andate per niente giù e, come riporta il magazine "Express", la Duchessa di Cambridge avrebbe convocato il conduttore radiofonico a Kensington Palce per una bella tirata d'orecchie.

Solo pochi mesi fa, la Middleton aveva dovuto fare i conti con l'ilarità in tv a proposito delle lezione di danza seguite da George, e ora è la volta della secondogenita. Durante la sua trasmissione Greg ha fatto riferimento alle foto di Charlotte che saluta la maestra al suo arrivo in classe, commentando: "Chi diavolo stringe la mano al proprio insegnante il primo giorno di scuola?". Un'uscita che proprio non è andata giù a Kate e William, che hanno convocato il dj per dei chiarimenti. La coppia, ha rivelato James al tabloid "Mirror", ha spiegato come la scuola frequentata dai loro figli sia super esclusiva e richieda un comportamento del genere. Mortificato e in imbarazzo, Greg non ha potuto fare altro che scusarsi e tutto si è risolto... con una stretta di mano.

Primo giorno di scuola per Charlotte di Cambridge. Suona la campanella per la secondogenita del principe William e di Kate Middleton che, insieme al fratello George, è stata accompagnata in classe da mamma e papà. Alla Thomas's Battersea di Londra, una delle migliori scuole della città, la principessina oltre a studiare, potrà imparare anche danza, musica, teatro, nuoto, karate e non solo. Intanto però all'ingresso dell'istituto la ribelle Charlotte ha sfoderato l'ennesima linguaccia di saluto ai flash...

