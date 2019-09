Kate Middleton incinta del quarto figlio? Gli indizi

Se per i personaggi dello showbiz a destare sospetti sono pancini arrotondati e curve sospette, per i reali inglesi gli indizi di una nuova maternità sono più “sottili”: un nuovo look di capelli, qualche impegno ufficiale non confermato, un outfit insolito. Se si aggiungono le chiacchiere all'asilo delle principessine, è facile dire: Kate aspetta il quarto figlio. Charlotte avrebbe confidato che ci sarebbe una sorellina in arrivo, ma chissà se è stata male intesa o se la piccola del principe William ha spifferato una notizia top secret. Fatto sta che nelle prossime settimane gli occhi dei sudditi saranno puntati proprio sulle forme di Kate a caccia di una conferma.