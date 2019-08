Kate e William, lezioni di stile a Harry e Meghan: in vacanza con il volo low cost

Che lo stile di vita dei duchi di Cambridge sia radicalmente diverso da quello dei Sussex è un fatto assodato, ma Kate Middleton e il principe William hanno voluto ribadirlo ancora una volta: dopo le polemiche per i jet privati presi da Harry e Meghan Markle hanno scelto di viaggiare verso la Scozia, per le consuete vacanze a Balmoral con la regina Elisabetta, con un volo low cost da 73 sterline (circa 80 euro), proprio come una famiglia qualunque.

E' stato il Daily Mail a diffondere le immagini di Kate e William, con i piccoli George, Charlotte e Louis, la tata e Carole Middleton salire sul velivolo all'aeroporto di Norwich con destinazione Aberdeen: Kate con in braccio l'ultimo nato, suo marito carico di bagagli. Il tutto sotto lo sguardo allibito degli altri passeggeri che si sono trovati, del tutto inaspettatamente, a prendere posto solo qualche sedile dietro ai duchi. "Il principe William era seduto con la famiglia nelle prime file e nessuno si era accorto che fossero a bordo. Solo dopo un po’ ho notato che la madre di Kate era seduta alcune file davanti a me", ha detto un passeggero. Una scelta ben diversa da quella della più esigente coppia di cognati che per partire per le vacanze ha preferito il lusso (e la privacy) di un volo privato.