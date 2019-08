Elton John difende Harry e Meghan: "Il volo privato l'ho pagato io"

"Troppo dispendioso" hanno commentato i sudditi inferociti nel veder sperperare denaro pubblico. "Troppo inquinante", hanno replicato gli ambientalisti spaventati dai danni che gli aerei utilizzati da Harry e consorte potrebbero causare. "Nessuno dei due" ha replicato, in sintesi, Elton John che sui social ha pubblicato un lungo post per chiarire la situazione.



"Sono profondamente turbato dal racconto distorto e malizioso di oggi sulla stampa che circonda il soggiorno privato del Duca e della Duchessa di Sussex nella mia casa di Nizza la scorsa settimana". Inzia così il racconto della pop star, che chiarisce già un primo punto: per l'alloggio in Costa Azzurra i genitori di Archie non hanno sborsato un soldo.



"Per mantenere un livello elevato di protezione tanto necessaria, abbiamo fornito loro un volo jet privato. Per sostenere l'impegno del principe Harry per l'ambiente, abbiamo assicurato che il loro volo fosse a emissioni zero, dando il contributo appropriato alla Carbon Footprint", prosegue il commento, per mettere a tacere anche i più preoccupati per i rischi collegati all'inquinamento.



Come sir Elton, anche la conduttrice americana Ellen DeGeneres ha voluto dare il suo appoggio a Duca e Duchessa: "Portia (De Rossi, attrice e moglie della DeGeneres, Ndr.) e io abbiamo incontrato il principe Harry e Meghan in Inghilterra per parlare del loro lavoro sulla conservazione della fauna selvatica. Erano le persone più modeste e compassionevoli. Immagina di essere attaccato per tutto ciò che fai, quando tutto ciò che stai cercando di fare è migliorare il mondo". Basterà per mettere a tacere una volta per tutte le polemiche?