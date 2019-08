A Nizza con l'aereo privato, Harry e Meghan fanno infuriare i sudditi

Altra vacanza, altra pioggia di critiche per il principe Harry e Meghan Markle . Dopo il soggiorno da 100mila euro a Ibiza , sono partiti insieme al piccolo Archie alla volta di Nizza... con un volo privato: il terzo in pochi giorni. Non sono solo i sudditi ad essere furiosi per le spese pazze dei duchi di Sussex : i più arrabbiati sono gli ambientalisti, che non possono perdonare un comportamento così sconsiderato a chi si professa tanto preoccupato dai cambiamenti climatici.

Non avrebbero potuto prendere un volo di linea, come già successo in passato? E' questa la domanda che si pongono i sudditi di Sua Maestà. Oltre al risparmio di soldi pubblici, Harry e Meghan avrebbero dimostrato maggior attenzione nel limitare l'inquinamento.



E' stato calcolato che il viaggio con l'aereo preso a noleggio avrebbe rilasciato una quantità di anidride carbonica pari a sette volte rispetto a un normale volo di linea, come riporta il Sun. E pensare che, solo poche settimane fa, il principe aveva dichiarato di voler avere al massimo due figli per recare il minor danno possibile alla natura.



"Data la posizione che hanno assunto pubblicamente riguardo all'essere responsabili dei cambiamenti climatici, ciò sembra un'anomalia che dovrebbero considerare. Lo trovo abbastanza sorprendente perché non si adatta alla loro immagine pubblica e al modo in cui sono così preoccupati per il pianeta e l'ambiente" ha commentato la deputata laburista Teresa Pearce, dando voce allo sdegno di molti.