Charlotte di Cambridge e le sue linguacce rubano la scena a Kate Middleton

Mamma Kate ride al suo fianco e non sembra per nulla turbata dalle boccacce della figlia, un po' più preoccupata è forse stata la nonna materna, che negli scatti sembra voler sottrarre Charlotte ai flash dei fotografi, che la riprendono durante le sue esibizioni "sboccate".



Con Charlotte anche il fratello maggiore George e il piccolo Louis accompagnati dai nonni Michael e Carol Middleton. Una giornata in cui Kate sembra essersi divertita moltissimo, come mostrano i numerosi scatti che la riprendono in barca, in versione "capitana di regata" e poi alle premiazioni dove le è stato consegnato un cucchiaio di legno: il team della Royal Foundation, con cui ha gareggiato è arrivato ultimo. William si trovava invece sulla barca della Child Bereavement UK, una delle tante associazioni benefiche che sostiene la King's Cup da anni.