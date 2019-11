Kate Middleton fa la diva di Hollywood e ruba il posto a Meghan Markle

Una serata hollywoodiana di quelle che piacciono tanto a Meghan Markle. Tanto che l'anno scorso proprio i duchi di Sussex avevano presenziato in tutto il loro glamour. L'edizione 2019 del Royal Variety Show è toccata a Kate e William. E la Middleton ha saputo fare la diva tanto quanto la cognata. A partire dall'abito in pizzo che lasciava la schiena scoperta.

Al Palladium Theatre di Londra, i duchi di Cambridge hanno sbalordito: sofisticati, eleganti, sensuali e innamorati. Kate che mostra la schiena nuda è un evento raro e altrettanto lo è William che la protegge tenendo la distanza dalla moglie con il braccio. Non si sono presi per mano, come da protocollo, ma si sono sfiorati più volte. Dal palco hanno assistito alle performance e hanno applaudito gli artisti, tra cui Robbie Williams.

