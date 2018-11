Spalle scoperte e un abito nero con ricami floreali bianchi per Meghan Markle, al Royal Variety Performance al London Palladium con il principe Harry. La duchessa di Sussex, solare e sorridente come sempre, ha più volte cullato il suo ventre nel corso dell'evento costellato di stelle, tra cui i Take That, il cast del famoso musical del West End Hamilton e Andrea Bocelli.