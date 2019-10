Ai piedi di Kate Middleton: guarda la duchessa scalza 

Anche questa volta Kate Middleton è stata perfetta. Azzeccata la scelta dei look, con gli abiti tradizionali, il velo e un'eleganza naturale, commovente con le dichiarazioni d'affetto nelle situazioni più delicate e incantevole a piedi nudi nella moschea. La duchessa di Cambridge ha dimostrato il suo appeal anche nella visita a Lahore in Pakistan dove ha sfoggiato mise meravigliose e non solo.