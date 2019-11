Sfida a distanza tra Kate Middleton e Meghan Markle

Entrambe radiose, bellissime e vestite di blu. Kate Middleton e Meghan Markle si sono sfidate a distanza, ognuna protagonista di un impegno ufficiale a Londra. La prima, in coppia con il marito William , ha partecipato all'inaugurazione dell'associazione di beneficenza National Emergencies Trust, la seconda ha accompagnato il principe Harry alla commemorazione degli eroi di guerra britannici.

Kate sfoggiava uno dei suoi sorrisi migliori, la sua figura perfetta sottolineata da un abito al giocchio blu elettrico. I Duchi di Cambridge hanno incontrato i sopravvissuti agli attacchi terroristici e al fuoco della Torre Grenfell nella chiesa di St Martin-in-the-Fields a Londra, prima di partecipare al lancio della charity. La Middleton ha stetto mani e parlato affabilmente con le persone, già immedesimata nel suo ruolo di futura regina.

Meghan era più austera in cappotto blu e cappello con veletta. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno onorato i caduti di guerra della nazione durante una commovente cerimonia al Field of Remembrance fuori dall'abbazia di Westminster, alla quale la Markle ha partecipato per la prima volta.

Impossibile non fare un confronto tra le due cognate che, seppure non si sono incontrate, hanno fatto di tutto per rubarsi a vicenda la scena.