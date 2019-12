Kate Middleton e il gesto di stizza contro William, c'è crisi?

Sono una coppia d'oro, sempre complici, affiatati e sorridenti... o forse no? Anche tra Kate Middleton e il principe William sembra esserci qualche piccola tensione. Duante il programma A Berry Royal Christmas, in onda sulla BBC, la Duchessa di Cambridge si è lasciata andare a un moto di insofferenza nei confronti del marito. Piccolo, certo, ma tanto è bastato per destare la curiosità sui social.

Il clima che si respira sul set durante la registrazione dello show è squisitamente natalizio. Kate e William sono seduti accanto al camino insieme alla conduttrice Mary Berry e ad altri ospiti dell programma. Lui allunga una mano per toccare la spalla alla moglie, lei si allontana bruscamente. Entrambi continuano a sorridere, ma qualche tensione sopita tra i due è evidente.

In passato si era già parlato di una crisi in corso tra il futuro Re d'Inghilterra e sua moglie, a causa di un terzo incomodo. Si vociferava allora di un flirt tra William e la ex modella Rose Hanbury. Qualche pettegolezzo, ma poi tutto era rientrato e l'armonia sembrava regnare di nuovo in famiglia. Ora il gesto di Kate torna a mostrare qualche crepa dietro l'impeccabile facciata di perfezione.

