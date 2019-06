Kate Middleton in crisi con William, messaggi in codice via tv

A vederli agli eventi pubblici, sempre belli e sorridenti, sembrano essere la famiglia perfetta. Eppure anche nel matrimonio tra Kate Middleton e William pare tirare aria di crisi. A minare la stabilità della coppia sarebbero le voci, sempre più insistenti, di una relazione tra il Principe e la ex modella Rose Hanbury . La Duchessa dimostra sempre più insofferenza e, ospite in un programma tv, lancia un messaggio in codice al marito per fargli sapere quanto sia gelosa e infelice.

Kate ha partecipato alla trasmissione per bambini Blue Peter, in onda sulla CBBC, molto amata anche dai suoi figli George, Charlotte e Louis. In abbigliamento comodo e sportivo, si è seduta insieme ai bimbi e si è dedicata con loro al giardinaggio, sua grande passione. Ha quindi raccolto un mazzolino di quelli che noi chiamiamo garofano dei poeti e che nei Paesi anglosassoni sono conosciuti come sweet William. E solo questo sembra più di un semplice caso. Ma c'è dell'altro: nel linguaggio dei fiori, quelli scelti dalla Middleton simboleggiano il concetto di fiducia e fedeltà. Una curiosa coincidenza o una mossa ben pensata?



Non è dato sapere se il messaggio sia arrivato al destinatario, e quali siano state le reazioni del diretto interessato. Quello che è certo è che i media britannici insistono sempre di più sull'ipotesi di una relazione extraconiugale di William, e che già parlano di Rose come di una "nuova Camilla". Lei, fino a poco tempo fa felicemente sposata con David Rocksavage marchese di Cholmondeley, oggi si fa vedere senza fede al dito. Finora l'unico commento da Kensington Palace è stato un lapidario: "ricorreremo alle vie legali" ma Kate, con classe e discrezione, potrebbe essere già partita al contrattacco, lanciando l'ultimatum in tv.