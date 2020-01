Harry parte, Kate e William se la ridono alla festa sfavillanti

Prosegue a distanza la sfida reale tra William con Kate e Harry con Meghan. Il secondogenito del principe Carlo è volato in Canada per ricongiungersi con la moglie e il figlio. Intanto a palazzo, all'ennesima occasione ufficiale, i duchi di Cambridge hanno fatto gli onori di casa. La Middleton scintillante in abito rosso lungo e il consorte felice e sorridente, forse anche sollevato dalla soluzione della Megxit.