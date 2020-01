Buckingham Palace: Harry e Meghan rinunciano ai titoli di altezze reali

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno più utilizzare i loro titoli di altezze reali e non riceveranno più fondi reali. Lo rende noto Buckingham Palace. Inoltre i duchi di Sussex rimborseranno i 2,4 milioni di dollari dei contribuenti utilizzati per la ristrutturazione del loro cottage nel Berkshire, vicino al castello di Windsor.

A pochi giorni dal summit in cui la regina Elisabetta II aveva acconsentito a rispettare la volontà del nipote, la sovrana detta le regole del passo indietro senza precedenti voluto dal più piccolo dei figli di Carlo e Diana. Dopo "molti mesi di conversazioni e discussioni più recenti" la regina si è detta "lieta di aver trovato insieme una via costruttiva e di sostegno per mio nipote e la sua famiglia", recita un comunicato diffuso da Buckingham Palace che di fatto illustra la nuova vita dei duchi di Sussex, così come emerge adesso dopo il lavoro affidato ad esperti e consiglieri di corte.

La coppia, oltre ai titoli e ai soldi, "non rappresenterà più formalmente la regina". Sono i punti principali del nuovo corso in vigore a partire dalla prossima primavera. Ma nel comunicato traspare anche il debole che Elisabetta II ha sempre avuto per il nipote. "Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della mia famiglia - si legge -. Riconosco le difficoltà cui hanno dovuto far fronte a causa della pressione negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio per una vita più indipendente".

Poi un pensiero anche per Meghan: "Voglio ringraziarli per tutto il loro lavoro zelante nel Paese, nel Commmonwealth e oltre. Sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia diventata così velocemente parte della famiglia". Quindi l'augurio per il futuro: "E' nelle speranze di tutta la mia famiglia che l'accordo consenta loro di costruire una felice e pacifica nuova vita".