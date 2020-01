Thomas Markle pronto a testimoniare contro Meghan in tribunale

Thomas Markle ha promesso di rilasciare una intervista al mese finché Meghan non deciderà di chiamarlo e magari anche incontrarlo per fargli conoscere Archie. E così svela che andrà in tribunale contro sua figlia e rivelerà segreti scottanti. Chiamato come principale testimone nel processo tra i Sussex e il Mail on Sunday (dopo la pubblicazione di una lettera privata tra i Markle), Thomas non solo non vuole tirarsi indietro, ma ogni giorno rincara la dose contro la figlia.

“Quando io e Meghan finiremo insieme in un'aula di tribunale, sarà molto sorprendente per tutti” ha detto. Nel processo si parlerà di una lettera privata inviata dalla duchessa al padre: una sola parte è stata estrapolata e pubblicata (consegnata da Thomas al giornale) per creare una connotazione negativa nel rapporto tra i Markle. Si tratta dell'ultima comunicazione tra padre e figlia.

Thomas è stato contraddittorio nelle sue dichiarazioni nei confronti della figlia, dicendo ora di non volerla più vedere, ora di volerla incontrare in tribunale. Fatto sta che le sue continue illazioni minano la serenità dei Duchi di Sussex. Ha definito anche “imbarazzante e dolorosa per la Regina” la scelta di Harry e Meghan di abbandonare i doveri reali e trasferirsi in Canada.

Pagato fior di quattrini da emittenti tv e giornali, Thomas racconta ogni giorno un capitolo di una guerra famigliare che sembra non avere fine. Ha mostrato in tv le foto inedite della piccola Meghan, ha parlato di lei da piccina dicendo: “Ero innamorato. Sapevo che sarebbe stata speciale”. Però poi ha detto di essere stato abbandonato e di dover essere ricompensato. “Mia figlia mi ha detto che quando sarei stato vecchio si sarebbe occupata di me. Io sono vecchio, è tempo che si prenda cura di me”.



