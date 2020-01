I canadesi contro Harry e Meghan: “Pagatevi le spese per la sicurezza”

Non c'è pace nemmeno in Canada per Harry e Meghan. Adesso che possono godersi la loro libertà, lontano dagli obblighi reali, nella loro villa a Vancouver da 14 milioni di dollari, i duchi di Sussex vengono investiti da nuovi guai. In poche ore oltre 80mila canadesi hanno firmato una petizione online per chiedere a Harry e Meghan di farsi carico delle loro spese sulla sicurezza. I costi per la loro protezione si aggirano sugli 800mila euro all'anno e i cittadini del Paese nordamericano non sembrano intenzionati a metter mano al portafoglio.