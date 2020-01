Ecco la casa dei sogni che Harry e Meghan vogliono acquistare in Canada

Altro che due cuori e una capanna! Harry e Meghan, pronti a una nuova vita in Canada, sono alla ricerca del nido d'amore perfetto. Trovare una dimora che possa competere con Frogmore Cottage non è impresa facile, ma nulla è impossibile per i Duchi di Sussex. Pare infatti che abbiano già messo gli occhi su una casa niente male: 640 metri divisi su 4 piani, 6 camere da letto, 5 bagni, una suite per gli ospiti, salotto immenso, giardino sterminato e un panorama mozzafiato sull'oceano. Il costo? Si parla di circa 35,8 milioni di dollari.