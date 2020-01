"Harry e Meghan divorzieranno entro il 2025", parola di bookmakers IPA 1 di 11 Instagram 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che agli inglesi piaccia scommettere praticamente su tutto è risaputo. Perché non farlo, allora, sulla vita privata dei duchi "fuggiaschi"? Secondo il Daily Mail si può puntare praticamente su tutto: dal lavoro che faranno per rendersi indipendenti (un futuro nella moda o come influencer sono i più quotati, ma si parla anche di reality show) a una reunion con Buckingham Palace. Un ritorno della Markle alla serie "Suits" sarebbe pagato 21 volte la posta, una partecipazione a "The Crown" farebbe moltiplicare per 100 l'investimento. La loro totale indipendenza economica nel breve periodo è data quasi per certa, probabile anche (quotata 7 a 1) l'adozione di un bambino. Un addio definitivo tra Harry e Meghan sarebbe un'ipotesi tutt'altro che remota, tanto che puntando 10 sterline se ne vincerebbero solo 40. Il count down è già iniziato...

