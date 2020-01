Nozze da vip 2020: guarda chi è pronto per dire sì

Sbocciano i fiori d'arancio nel mondo dello showbiz nel 2020. Ci sarà un matrimonio “reale”, quello tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, uno tanto atteso, quello tra Serena Rossi e Davide Devenuto, uno annunciato per novembre, quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, un altro a settembre per Giorgio Mastrota e Floribeth. E chissà che Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, dopo la nascita della secondogenita, ci sorprendano anche con un secondo matrimonio (le nozze in chiesa che avevano annunciato).