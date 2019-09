Simona Ventura pensa alle nozze: “Con Giovanni durerà per tutta la vita”

Felice come non mai, torna in tv e pensa alle nozze con Giovanni Terzi sognando una casa grande con tutta la sua famiglia. Simona Ventura si confessa sulle pagine del settimanale Chi e dice: “E' un momento così felice che non voglio sprecare neanche una goccia di questa mia felicità in polemiche e la sensazione è quella di essere uscita dall'acqua di una piscina: sto tornando a respirare. Finalmente".

“Dall'aggressione di Niccolò è cambiato tutto, mi sono come risvegliata, la vita mi ha dato uno schiaffo in piena faccia – continua la Ventura – Da lì è cominciata un'altra vita, l'ennesima, che però fino adesso devo dire che è incredibile”.



Poi è arrivato Giovanni Terzi. “E' stata una cosa talmente forte e coinvolgente da subito, dall'inizio, che mi sono anche chiesta: ma non sarò mica matta? E invece no”. Si sono conosciuti a cena a casa di amici, lui le ha regalato il suo libro. Lei ha chiesto il numero all'amica e gli ha scritto un messaggio di complimenti sul libro (che nemmeno aveva letto). Lui ha replicato con un “Ti amo”. E così hanno iniziato a vedersi, di nascosto, per conoscersi. E ora dice: “Fra noi c'è amore, c'è molta coesione e i figli le percepiscono queste cose. I miei figli mi hanno detto: siamo felici”. E aggiunge una dichiarazione per Terzi: “Sono abbastanza certa che questo rapporto durerà per tutta la vita, questo è il senso dell'amore che proviamo io e Giovanni”.