Giorgio Mastrota verso le seconde nozze: "Natalia Estrada non è invitata"

Periodo magico per Giorgio Mastrota . Nell'ultimo anno e mezzo la famiglia si è allargata con il quarto figlio e il primo nipote. A spasso per Milano, Mastrota si gode una passeggiata con la figlia Natalia Jr, il nipotino Marlo (9 mesi) e la piccola Matilde avuta dalla nuova compagna Florobeth Gutierrez . L'anno prossimo si sposerà per la seconda volta e a "Vero" svela: " Non inviterò Natalia Estrada , non ci frequentiamo".

"Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo, ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c'è niente di male, ma noi non ci frequentiamo quindi non la inviterò".



Nove mesi fa è diventato nonno per la prima volta, solo qualche mese dopo aver accolto in famiglia il quarto figlio: "Mio figlio Leonardo e mio nipote Marlo sono quasi coetanei, sono due creature meravigliose. A volte confondo i nomi e faccio le classiche cose da nonno rimbambito!". Le nozze con la compagna Floribeth sono previste nel 2020 e dopo tutta la famiglia si trasferirà a Bormio: "Questo è un anno molto intenso, così abbiamo fissato per il prossimo anno. La vita in montagna ci piace molto. Bormio è un bel paesino, lo facciamo per i figli ma anche per noi".