Nozze lampo per Samanta Togni: la ballerina sposa il chirurgo Mario Russo

Lo scorso luglio, Samanta era ancora fidanzata con Christian Panucci, con cui ha fatto coppia per 8 anni. Ma il destino aveva in serbo altro per lei: mentre viaggiava per lavoro tra Napoli e Roma, si è trovata seduta in treno davanti al fascinoso chirurgo plastico. Da allora non si sono più lasciati: lui, che vive a Dubai dove è proprietario di alcune prestigiose cliniche, torna in Italia tutte le settimane per vederla. La coppia ha trascorso una vacanza insieme a Capri e un'altra alle Maldive, e già pensano alla luna di miele.