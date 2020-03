Beatrice di York, il testimone di nozze sarà il figlio di lui… che ha 3 anni!

Fervono i preparativi per le nozze di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi , che avranno luogo nella cappella reale di St. James a Londra il 29 maggio. Nell'attesa iniziano a circolare le prime indiscrezioni: pare, ad esempio, che come testimone di nozze è stato scelto Cristopher , il figlio dello sposo, di soli tre anni.

Cristopher, detto Wolfie, è nato dalla relazione di Mapelli Mozzi con Dara Huang, conclusasi poco dopo l'incontro tra l'imprenditore italiano e Beatrice nell’autunno del 2018. Tra loro i rapporti sono distesi e pare che la Huang, architetto di origine statunitense, sarà invitata al ricevimento. "Posso confermare che Wolfie sarà il testimone di nozze", ha rivelato un portavoce dei futuri sposi al Daily Mail. Al piccolo sono stati affidati dei ruoli cruciali: dovrà consegnare gli anelli agli sposi al cospetto della Regina e agli altri membri della famiglia reale, e accogliere gli invitati al party. Una scelta insolita, che a quanto pare è stata fatta da Beatrice proprio per testimoniare quanto il suo legame con il piccolo sia profondo e sereno.

Il ricevimento nuziale avrà luogo nei giardini di Buckingham Palace, location gentilmente messa a disposizione della coppia dalla Regina Elisabetta, ma agli ospiti (massimo 150, tra cui Kate, William e Harry, ma Meghan ha fatto sapere che non sarà presente) non sarà consentito entrare a palazzo. Niente giro in carrozza per la coppia di sposi e soprattutto niente diretta televisiva: tutto a causa delle vicende spiacevoli che coinvolgono il papà della sposa, il principe Andrea.

Sarà un matrimonio da "commonner", insomma, per una coppia che "comune" proprio non lo è. Il sangue blu non scorre solo nelle vene di Beatrice, ma anche in quelle di Edoardo, discendente da una famiglia blasonata italiana. Così, in seguito alle nozze, la figlia di Sarah Ferguson diventerà contessa. Sebbene in Italia i titoli nobiliari abbiano puramente valore simbolico, custodiscono un patrimonio storico: la famiglia Mapelli Mozzi ha una storia di oltre mille anni, oltre a una delle ville più sontuose e importanti del Nord Italia.

