Il principe William e Kate Middleton hanno incontrato il personale del call center di Croydon, nella parte sud-ovest di Londra, per rendersi conto di persona dell’emergenza coronavirus nel Paese. La coppia ha sentito come il numero di chiamate dal pubblico fosse quadruplicato dall'inizio della pandemia. William poche ore fa ha scritto sui social: “State a casa, evitate contatti non essenziali per aiutare a ridurre la diffusione del virus”.

Coronavirus, William e Kate visitano gli operatori sanitari a Londra e agli inglesi dicono: “State in casa” Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>La regina Elisabetta si rifugia nel castello di Windsor

William e Kate durante la visita agli operatori sanitari di un call center per il servizio Ambulanza di Londra, si sono attenuti ai protocolli disinfettando spesso le mani, distanziamento sociale e nessuna stretta di mano. La Regina Elisabetta e il principe Carlo sono in isolamento e William non esclude di dover ricorrere a video conferenze nei prossimi giorni.

Leggi anche>Re e regine, il coronavirus cambia anche le tradizioni a corte

Intanto sul profilo social di Kensington Palace, ha scritto: “Catherine ed io eravamo orgogliosi di visitare il personale che lavorava al NHS 111, per trasmettere i nostri ringraziamenti personali, insieme a quelli di mia nonna e mio padre, al personale che lavora tutto il giorno per fornire assistenza e consulenza a coloro che ne hanno più bisogno”. Ma non ha nascosto la sua preoccupazione sulla situazione e agli inglesi ha detto: “Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere se vogliamo proteggere i più vulnerabili. Ciò significa agire secondo i più recenti consigli degli esperti, rimanere a casa se noi o coloro con cui viviamo hanno sintomi ed evitare contatti non essenziali per aiutare a ridurre la diffusione del virus”.

Leggi anche>Coronavirus, Beatrice di York annulla il party per le nozze