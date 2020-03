Coronavirus, Beatrice di York annulla il party per le nozze

Il coronavirus mette a rischio il matrimonio di Beatrice di York IPA 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un matrimonio nato sotto una cattiva stella, quello tra la figlia di Sarah Ferguson e l'imprenditore italiano. Prima la coppia ha dovuto vedersela con la bufera che si è scatenata intorno al principe Andrea, papà della futura sposa. Poi ci si è messa di mezzo la Regina Elisabetta, che prima pareva intendesse negare il palazzo reale per i festeggiamenti, e che poi l'ha messo a disposizione ma con severe limitazioni. Infine, a causa del dilagare del coronavirus, la coppia di innamorati ha deciso per precauzione di ridimensionare il party nuziale.

In una nota diffusa da un portavoce della Corona e riportata dal Daily Mail, i due fanno sapere: "La principessa Beatrice e Mr. Mapelli Mozzi non vedono l’ora di sposarsi, ma nelle circostanze attuali sono consapevoli della necessità di evitare qualsiasi inutile rischio. In linea con l’indicazione del Governo per il Regno Unito e non solo, la coppia sta rivedendo i propri piani per il 29 maggio. Sono particolarmente consapevoli dei consigli in relazione al benessere dei familiari più anziani e ai grandi raduni di persone. Pertanto il ricevimento previsto a Buckingham Palace non avrà luogo. La coppia prenderà attentamente in considerazione i consigli del governo prima di decidere se un matrimonio privato potrebbe avere luogo tra un piccolo gruppo di amici e familiari".

