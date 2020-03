In fuga dal coronavirus, Harry e Meghan traslocano a Malibu'

Appena prima che Donald Trump chiudesse i confini a causa dell’emergenza coronavirus, il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato Vancouver a bordo di un aereo privato e con il piccolo Archie si trasferiscono in California, al Malibu' Colony dell’amico miliardario Michael Hess. Harry è preoccupato per la situazione in Gran Bretagna, suo padre positivo e la nonna in isolamento, ma la moglie non vuole che torni.