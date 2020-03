Eugenia di York pronta a prendere il posto di Meghan Markle

Una vita vissuta sempre un po' in disparte, quella della principessa Eugenia di York, all'ombra dei più blasonati cugini William e Harry e delle loro affascinanti consorti Kate Middleton e Meghan Markle . Ma ora, a 30 anni appena compiuti, per la secondogenita del principe Andrea sembra essere arrivato il momento della rivincita. Secondo il tabloid britannico Express ci sarebbero buone probabilità che uno dei posti lasciati vacanti dai Duchi di Sussex a Buckingham Palace verrà occupato proprio da lei.

Al momento Eugenia non ricopre nessun incarico ufficiale all'interno della famiglia reale. Direttrice di una galleria d'arte a Londra e decima in linea di successione al trono (prima di lei ci sono il principe Carlo, William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, poi Harry e il piccolo Archie, il principe Andrea e la figlia primogenita Beatrice), la sua presenza è richiesta a Corte solo per pochi e importanti eventi ufficiali. Per il resto è libera di vivere in santa pace la sua vita da commonner. Almeno fino ad ora...

Con Harry e Meghan fuori gioco all'interno della famiglia reale, dopo la decisione di prenderne le distanze (il loro allontanamento sarà ufficiale dal 1 aprile) e il principe Andrea fuori dal favore della Sovrana (a causa degli scandali che l'hanno coinvolto), è probabile che Eugenia venga richiamata a palazzo dalla Regina Elisabetta per occupare una delle poltrone rimaste libere. La scelta avrebbe il vantaggio di incontrare, secondo il tabloid, anche il favore del popolo britannico: dopo le nozze con l'imprenditore Jack Brooksbank, nel 2018, la popolarità della figlia di Sarah Ferguson è aumentata notevolmente. Per lei i tempi potrebbero essere maturi per occupare il posto che le spetta a Corte.



