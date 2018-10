Eugenia di York, alle nozze reali tanti invitati vip: guarda

Le seconde nozze reali dell'anno a Windsor Castle, addobbato in perfetto mood autunnale con il foliage. Tra i primi ad arrivare le top Naomi Campbell, Kate Moss e Liv Tyler. Poi Beatrice, la sorella della sposa, e mamma Sarah Ferguson. Tra le damigelle Charlotte, figlia di William e Kate, impeccabile in color ciclamino. Abbottonata Meghan Markle in blu. Senza velo e con tiara in testa la sposa, Eugenia di York, nipote della regina, dice sì al suo Jack Brooksbank.