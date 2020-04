Harry e Meghan attaccati dagli hacker, giù il sito Archewell

Prima le critiche per aver scelto il momento della pandemia per lanciare la propria fondazione benefica, poi un duro attacco hacker. Non parte con il piede giusto la Archewell Foundation, istituita da Harry e Meghan a scopo benefico. Il sito web non ha fatto in tempo a debuttare su Internet che è finito subito nelle mani sbagliate: anziché leggere le informazioni sulle iniziative di beneficenza, gli utenti si sono ritrovati un video di Kanye West.

Un bello scherzetto che non è piaciuto ai duchi di Sussex, che sono rimasti in silenzio in attesa di una soluzione. Ora il video non compare più, ma il sito Archewell non funziona e la notizia dell’attacco hacker ha fatto il giro del mondo. E forse la coppia avrebbe voluto preparare il sito anche in vista del compleanno di Archie, che compirà un anno il prossimo 6 maggio.

Tra l’altro hanno scelto il video di "Gold Digger" del 2005, la cui traduzione significa "cercatore d’oro". E in molti hanno pensato che fosse proprio indirizzata a Meghan, in quanto nella cultura anglosassone l’espressione viene usata per le donne sposate ambiziose a caccia di soldi.

È interessante notare che lo stesso Kanye West è stato il bersaglio di uno scherzo simile nel 2015, quando un gruppo di hacker aveva preso di mira il rapper e la sua famiglia (soprattutto la moglie Kim Kardashian e il suo lato sexy).

