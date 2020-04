Charlotte di Cambridge festeggerà il compleanno con uno Zoom party

Per il compleanno della principessa Charlotte , che compirà 5 anni il prossimo 2 maggio, mamma Kate Middleton e papà William hanno organizzato una "festa" speciale. I Duchi di Cambridge e i loro tre figli stanno trascorrendo il periodo di quarantena nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, e nell'impossibilità di organizzare un grande party per la loro secondogenita, hanno invitato amici e familiari a partecipare a una videochiamata in onore della piccolina.

Teste coronate e semplici commonner faranno gli auguri a distanza alla principessina. Una prima call sarà dedicata ai tantissimi amici dei duchi di Cambridge, alla quale ne seguirà un'altra con i famigliari. Tra di loro ci sarà anche la regina Elisabetta, bisnonna della festeggiata, che si farà vedere per fare i suoi auguri alla sua nipotina. Anche la sovrana, che ha compiuto 94 anni lo scorso 21 aprile, ha ricevuto gli auguri dei membri della royal family tramite Zoom. "Nonostante le straordinarie circostanze che stiamo vivendo, Kate e William vogliono dare a Charlotte tutto il divertimento possibile", ha rivelato una fonte alla stampa britannica. Per questo non mancheranno tanti giochi e una bella torta con le candeline.

Il suo carattere ribelle e sfrontato hanno reso Charlotte subito simpatica ai sudditi britannici. La bimba è un vero peperino: nelle sue foto pubbliche non mancano linguacce e sguardi sfrontati. In quanto a popolarità ha trovato un temibile rivale nel fratello maggiore George, ma ora dovrà vedersela anche con il piccolo Louis, che ha conquistato i cuori con le tenere foto postate su Instagram da mamma Kate in occasione del suo secondo compleanno (il 23 aprile). Come ormai da tradizione, anche per il compleanno della sua secondogenita la Duchessa di Cambridge starà sicuramente preparando uno shooting tutto dedicato alla bimba: chissà quali pose birichine avrà dedicato la principessina ai suoi numerosi fan...

