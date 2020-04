Louis di Cambridge compie 2 anni: ecco le foto scattate da Kate

Il terzogenito del principe William e di Kate Middleton spegne due candeline. Per Louis di Cambridge, in quarantena insieme al resto della famiglia a Norfolk, sarà un party speciale in giardino con i genitori, i fratelli George e Charlotte, e tanti regalini che la duchessa ha ordinato online. Per festeggiarlo Kensington Palace ha diffuso sui social alcune foto nuove del principino con le mani sporche di pittura e un messaggio di speranza durante la pandemia.

Il piccolo Louis, camicia vichy blu e bianca e sguardo furbetto e sorridente, ha realizzato un lavoretto di pittura. In tutto il mondo i bimbi hanno disegnato arcobaleni colorati in segno di vicinanza a medici, infermieri e personale sanitario che lotta contro l’emergenza coronavirus. Anche Louis ha preparato le mani colorate per dipingere e negli scatti realizzati da mamma Kate esprime gioia e speranza. I post dei duchi di Cambridge sono sempre studiati alla perfezione. E così anche in occasione del compleanno del terzogenito il messaggio è perfettamente riuscito.

Di Louis s’era detto che era in principino “invisibile” perché fino a qualche tempo fa si vedeva poco negli scatti ufficiali. A ben guardare sul profilo social di Kate e William, le fotografie sono ben distribuite tra i tre fratelli e il piccolino vanta un piccolo album di famiglia molto tenero: dalla presentazione appena uscito dall’ospedale, al battesimo, passando per immagini di famiglia e giochi con i fratellini. Nel video postato qualche settimana fa in cui i tre figli del principe William applaudivano i medici per il loro lavoro durante la pandemia, Louis pendeva dai gesti di George e Charlotte e ha saputo regalare un momento di tenerezza.

