Kate Middleton, la foto con Charlotte sulle spalle e il messaggio alle mamme

Nel Regno Unito il 22 marzo si celebra la festa della mamma: una ricorrenza di solito molto amata dai britannici, ma che quest'anno è meno sentita a causa dell'emergenza coronavirus. Kate Middleton non ha rinunciato a festeggiare, per lo meno via social, e ha postato una serie di scatti tenerissimi: nel primo corre felice con sua figlia Charlotte sulle spalle. Il secondo è dedicato a lady Diana , mamma di suo marito William e di Harry , segue un'immagine di Carole Middleton (sua madre) e alla fine un disegno del principino George .

"Alle neomamme e a quelle anziane e alle famiglie che oggi stanno insieme e a quelle che sono lontane - pensiamo a tutti voi in questi momenti difficili" si legge sulla pagina Instagram di Kensington Palace, a corredo della galleria fotografica. Nella prima foto Kate è raggiante, mentre corre con la sua secondogenita Charlotte (di 4 anni) sulle spalle. In secondo piano si intravedono William e il piccolo George (7 anni) impegnati in quella che sembra essere una divertentissima gara di corsa tra genitori e figli. Manca solo il piccolo Louis (che compirà 2 anni tra poco), perché la bella famigliola sia al completo.

La seconda foto è più composta e meno spontanea, ma lo stesso traspare il grande affetto di William ed Harry per la loro madre, Diana Spencer, che posa con loro sorridente. Carole Middleton invece è ritratta da molto giovane, con uno sguardo sognante e una Kate ancora piccolissima tra le braccia. La cartolina di auguri regalata dal principino George alla sua mamma è la protagonista dell'ultima immagine, usata anche nelle storie per fare gli auguri a tutte le madri.

Anche Meghan Markle e il principe Harry, reali "senior" ancora per qualche giorno, hanno postato un messaggio per celebrare la giornata: "Non importa in che modo chiami tua madre, in questa festa della mamma nel Regno Unito onoriamo le mamme di tutto il mondo che fanno tantissimo ogni giorno, e ora più di sempre".

