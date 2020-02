William e Kate, vacanza in campagna con i figli

Dopo settimane impegnative a causa della Megxit, finalmente il principe William e Kate Middleton si possono prendere una pausa e rilassarsi con i loro bambini. Secondo quanto riferiscono i giornali inglesi, i duchi di Cambridge approfittando delle vacanze scolastiche dei principini George e Charlotte, hanno portato i figli in campagna a vedere gli agnellini. Louis pare sia un grande appassionato di trattori.

Hanno trascorso qualche giorno nel Norfolk. William la pensa esattamente come la moglie Kate, che in un’intervista aveva detto di volere per i bambini lo stile di vita di campagna. La Middleton ha elogiato il ruolo di sua nonna che aveva dedicato gran parte del suo tempo con lei e i fratelli facendo anche giardinaggio. Le stesse esperienze le vorrebbe regalare ai figli e così postando uno scatto di Charlotte che annusa una campanula dice che “da genitori questi momenti hanno un significato davvero speciale”.

“Louis ama i trattori” ha confidato il principe William aggiungendo che i bambini hanno assistito alla nascita di un agnellino. George è stato contento, Charlotte era più perplessa, ma entrambi hanno dato da mangiare agli agnelli.

