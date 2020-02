Prima debutta con un'intervista da mamma per podcast, poi pubblica uno scatto tenerissimo della figlia Charlotte. Kate Middleton spiega l'importanza di stare all'aria aperta e di raccogliere fiori ed ecco una foto della figlia intenta ad annusare una campanula in giardino. “Ho avuto una nonna straordinaria – dice durante il podcast “Happy Mum – Happy Baby” - ha dedicato la maggior parte del suo tempo a giocare con me, a cucinare, a fare lavoretti e giardinaggio”.

Kate Middleton apre le porte... di casa: “Così cresco i miei figli” Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Kate Middleton è una di noi: elmetto, guantoni e gelato

La moglie del principe William vorrebbe per i suoi bambini le stesse cose che ha avuto lei nella sua infanzia con la nonna, suo fratello e sua sorella. Crede nell'importanza dell'ambiente familiare sicuro e felice. Lei è vissuta in campagna e vorrebbe insegnare ai suoi bambini il valore dello stare all'aria aperta. Inoltre la duchessa di Cambridge sottolinea l'importanza dell'ascolto e della conversazione per crescere bambini sani e felici: “Atti che avranno conseguenze e ripercussioni sull'intera vita di quelli che oggi percepiamo come bambini”. La Middleton è mamma di George, 6 anni, Charlotte, 4, e Louis, un anno.

Leggi anche>Kate Middleton, pomeriggio sporty-chic in fattoria

Ti potrebbe interessare: