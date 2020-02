Kate Middleton, pomeriggio sporty-chic in fattoria

Visita a sorpresa. Kate Middleton è volata in Irlanda del Nord per visitare The Ark Open Farm, uno spazio a Newtownawards vicino a Belfast dedicato ai bambini, che possono stare a diretto contatto con gli animali. Del resto la duchessa di Cambridge ci tiene molto che i piccoli siano immersi nella natura. E così eccola dare il biberon a un agnellino o accarezzare un serpente e un alpaca. In versione sporty-chic con la sua giacca preferita e gli stivaloni ormai consumati ha sorriso e si è divertita a prendere il tè con i genitori dei bimbi...